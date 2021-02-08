«Спутник V» в журнале The Lancet, блокировка телеканалов на Украине, реальный срок Навального. Неделя в фотогалерее

Первая неделя февраля закончилась, и пора подвести ее итоги. Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» вырос во всем мире после публикации в журнале The Lancet. Украина ввела санкции против трех телеканалов. На пожаре в Красноярске погибли трое спасателей. Блогеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Социальные сети будут модерировать комментарии с матом. Россия и США продлили срок договора СНВ-III.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 1 по 7 февраля, — в фотогалерее «360».

The Lancet придал авторитет

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» опубликовали в медицинском рецензируемом журнале The Lancet результаты третьей фазы клинических испытаний. Российский препарат показал эффективность в 91,6%. Антитела к возбудителю выработались у 98% привитых добровольцев. Это один из лучших показателей среди всех мировых вакцин. Выработанный иммунитет даже в случае заражения не допустит тяжелой формы заболевания.

После публикации многие эксперты отметили, что вакцина оказалась не только эффективной, но и по удобству использования лучше других. «Спутник V» не требует жестких условий хранения, что упрощает его транспортировку. Российский препарат в два и более раз дешевле, чем вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

Разрешение на использование вакцины «Спутник V» выдала 21 страна. Их количество постоянно растет. Европейские политики уже призвали руководство ЕС рассмотреть регистрацию российского препарата.

Пока единственной страной ЕС, где можно привиться российской вакциной, остается Венгрия. Ее власти напрямую заключили договор о поставках препарата. По такому же пути могут пойти и другие страны.

Украина начала войну с телевизором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о введении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone и их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

После отключения от эфирного вещания журналистские коллективы перешли в YouTube, чтобы не оставлять зрителей без альтернативной точки зрения. Этот шаг не понравился властям Украины. Министерство культуры направило руководству видеохостинга требование о блокировке каналов.

Президент Зеленский заявил, что введенные санкции не связаны с критикой в его адрес. По его словам, блокировка телеканалов связана с тем, что там пропагандировали антиукраинские взгляды. Он подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но работа оппозиционных редакций подрывает шансы Украины войти в Евросоюз.

Депутаты Верховной рады объявили о начале процедуры импичмента президента. Решение Зеленского назвали противоречащим Конституции страны и попыткой установить диктатуру. Члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещали, что подготовят необходимые документы, чтобы отправить действующего президента в отставку. В ответ команда Зеленского обвинила оппозиционных кандидатов в попытке расколоть страну.

Решение президента Зеленского о запрете телеканалов не осталось без внимания сторонников националистических организаций Украины. Сначала они штурмом пытались взять здание телеканала «Наш». Редакцию обвинили в продвижении пророссийских взглядов. Все закончилось столкновениями с полицией на Национальной гвардией. Через несколько дней радикалы вернулись, но уже с простым митингом и требованием закрыть телеканал «Наш», а вместе с ним и телеканал «Интер», который также уличили в пропаганде.

Военные взяли Мьянму

Выборы в парламент Мьянмы закончились военным переворотом. Армия взяла под стражу главу правительства Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина по обвинениям в фальсификации результатов голосования. Победу на выборах одержала правящая партия «Национальная лига за демократию». Военные поддерживали Партию солидарности и развития Союза.

Власть в Мьянме взял главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Он объявил о начале действия в стране чрезвычайного положения сроком на один год. После этого пройдут выборы и военные отдадут власть новому правительству.

После переворота военные потребовали от интернет-провайдеров ограничить доступ к Facebook и Twitter, так как возмущенные переворотом граждане начали готовить акции протеста. С ограничениями также стали работать Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Военный переворот в Мьянме произошел настолько быстро, что некоторые даже не заметили смену власти в стране. Учительница физкультуры сняла на видео свою тренировку на улице на фоне продвигающейся в сторону правительства военной техники и даже ничего не заподозрила.

СНВ-III дали пять лет

Россия и США продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ -III) до 5 февраля 2026 года. Дополнений или изменений в документ стороны вносить не стали.

Под действие договора попадают тяжелые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, в том числе в неядерном оснащении.

Срок Договора СНВ-III истекал в феврале 2021 года. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа отказывалась подписывать продление без введения новых условий. Российский лидер Владимир Путин предлагал в качестве альтернативы продлить документ на год. За этот срок можно было бы обсудить новые пункты соглашения, но Вашингтон этот вариант не устроил.

Окончательно решить вопрос о продлении действующего документа еще на пять лет удалось в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с новым американским лидером Джо Байденом.

Достигнутые договоренности Москвы и Вашингтона поприветствовал Евросоюз. Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель отметил, что подписанный документ играет ключевую роль в вопросах международной безопасности.

Смертельный пожар в Красноярске

Трое спасателей погибли во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место пожара спасатели прошли внутрь, чтобы проверить, не остались ли там люди. Но пропали сами.

От раскаленного жара у здания обрушилась кровля, и спасателей потеряли. Их тела обнаружили уже после того, как пламя потушили. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим пожарным.

Свои соболезнования родным и близким принес глава МЧС России Евгений Зиничев. Он поручил собрать специальную комиссию, чтобы выяснить причины гибели сотрудников.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших пожарных орденом Мужества.

Источник фото: Kremlin.ru

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования задержали двух представителей компании, которой принадлежал склад. По решению суда их взяли под стражу.

Что стало причиной возникновения огня, пока не известно. Рассматривается две версии: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Навальному сменили наказание

Московский городской суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный по требованию ФСИН. Наказание в 3,5 года условно Навальный получил по делу «Ив Роше». По данным обвинительного заключения, вместе с братом он создал фирму «Главное подписное агентство», с которой косметическая фирма заключила договор на грузовые перевозки.

Как выяснилось в ходе расследования, услуги компания братьев Навальных оказывала по повышенным ценам. «Ив Роше» переплатила 26 миллионов рублей и обратилась в суд. Вердиктом стали 3,5 года условно для Алексея Навального и 3,5 года колонии для его брата. В июне 2018 года Олег Навальный вышел на свободу. За год до этого Алексею продлили условный срок еще на полтора года. Его обязали каждый месяц отмечаться во ФСИН.



Еще до своей госпитализации в Германию Навальный допустил семь пропусков в установленные ведомством дни. В результате ведомство чуть не объявило его в розыск.



Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался после лечения из Германии. Химкинский районный суд арестовал его на 30 суток за нарушение условий режима условной судимости. ФСИН подала ходатайство в Мосгорсуд с требованием пересмотреть наказание для нарушителя. Судья принял решение заменить условный срок на реальный и учесть срок домашнего ареста и приговорил Навального к двум годам и восьми месяцам заключения в колонии общего режима.

«Норникель» заплатит за разлив

Арбитражный суд Красноярского края встал на сторону Росприроднадзора по делу о штрафе «дочки» «Норникеля» за разлив дизельного топлива. Иск удовлетворили неполностью. Вместо 148 миллиардов рублей компания заплатит 146 миллиардов 177 миллионов. Это рекордный штраф за причиненный экологический ущерб.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что такая серьезная сумма станет уроком не только для его компании, но и всего бизнес-сообщества России.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью», — подчеркнул он.

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норильской топливно-энергетической компании», произошел в мае 2020 года. Всего на землю и в близкие реки утекло около 21 тысячи тонны нефтепродуктов. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Росприроднадзор оценил нанесенный природе ущерб на сумму 148 миллиардов рублей. «Норникель» провел собственное расследование и заявил, что, по его оценке, сумма штрафа должна составить 21,4 миллиарда.

После решения суда о штрафе акции «Норникеля» на бирже пошли вниз. Опрошенные эксперты объяснили, что это нормальная реакция рынка и долгой она не будет. От ценных бумаг компании начали отказываться инвесторы, которые рассчитывали на большие дивиденды. Но так как штраф придется платить из прибыли, то выплаты держателям акций снизятся.

Расстрел в полицейском отделе

Бывшего главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова расстреляли в отделе полиции Махачкалы. По словам родственников погибшего, из тела достали 38 пуль. По подозрению в расправе следователи задержали двух братьев, работающих в республиканских управлении Росгвардии. По данным СМИ, на убийство они пошли из-за земельного вопроса.

На руках у бойцов были бумаги на землю для строительства дома. Но между их семьей и родственниками бывшего главы села были нерешенные проблемы, поэтому чиновник мешал им получить окончательное разрешение на строительство.

По данным следствия, убийство произошло около 20:00 в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Причиной стали неприязненные отношения. Двое сотрудников регионального управления Росгвардии открыли огонь в 34-летнего местного жителя.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В МВД Дагестана сообщили, что около 300 жителей села пришли к дому семьи братьев-росгвардейцев. За общественным порядком всю ночь следили около 150 правоохранителей. Также на место приехало руководство МВД Дагестана.