Военные в Мьянме ввели режим чрезвычайного положения после госпереворота

Военные Мьянмы объявили о режиме чрезвычайного положения (ЧП) на один год. Такое решение было принято из-за предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах.

Власть, по сообщению Reuters, переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина. Действующего президента Вин Мьин и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД, задержали.

В демократической партии отмечают, что военные готовы совершить госпереворот. В столице страны Нейпьидо отключены телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные.

Китайское агентство «Синьхуа» сообщает, что информация о новом правителе транслировалась по армейскому телеканалу.

В ноябре прошлого года в Мьянме по итогам выборов победу одержала НЛД, но военные, которые поддерживают Партию солидарности и развития Союза, были не согласны с этим. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.