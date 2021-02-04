Националисты пошли на штурм здания телеканала «НАШ» в Киеве

Националисты собрались у здания телеканала «НАШ» в Киеве и попытались взять его штурмом. Они обвиняют журналистов в пророссийской позиции. Полицейские помешали радикалам. Начались стычки.

Согласно трансляции, которую ведет телеканал, журналисты вышли к митингующим и услышали в свой адрес мат и оскорбления. Ранее они провели эфир в поддержку закрытых на Украине телеканалов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против трех оппозиционных телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главы государства. Зеленского обвинили в том, что он нанес удар по свободе слова и поставил существование демократической, независимой Украины под угрозу.

Сам руководитель страны заявил, что это было трудное решение. По его словам, Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду. В Кремле осудили это решение украинских властей.