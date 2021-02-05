Боррель заявил, что ждет сертификации «Спутника V» в Европе

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с созданием «Спутника V» и его эффективностью. Он выразил надежду, что ЕС в будущем сертифицирует российскую вакцину.

«Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества», — сказал Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, создание «Спутника V» означает, что у мира теперь есть больше инструментов для борьбы с пандемией. Он был рад увидеть результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», которые опубликовали в журнале The Lancet.

«Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — отметил Боррель.

Он добавил, что в Европе не хватает вакцин от коронавируса, поэтому дополнительные поставки не помешают.

Научный журнал The Lancet ранее обнародовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». Они подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата.