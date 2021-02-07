Двух росгвардейцев задержали после убийства экс-главы дагестанского села в отделе полиции

«По версии следствия, 6 февраля 2021 года, примерно в 20 часов, в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала из-за ранее возникших неприязненных отношений, с целью совершения убийства двое сотрудников управления Росгвардии по Республике Дагестан из имевшихся при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя», — сказано в релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее источник РИА «Новости» рассказал, что Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале 6 февраля, примерно в 20:00. Пострадавший скончался на месте, ему было 34 года. По его словам, погибший враждовал с двумя росгвардейцами из Новокули «на почве земельных споров».

Сейчас у здания РОВД собрались около 300 земляков убитого. Троюродный брат Капланова рассказал, что в мужчину якобы выпустили 38 пуль. По его словам, на Капланова подали заявление из-за «какой-то земли».

Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов приехал к отделу полиции.