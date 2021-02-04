Спасатели нашли тела пожарных, погибших при пожаре в Красноярске

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», — приводит агентство слова своего собеседника.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных.

Пламя на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска вспыхнуло накануне в 10:39 по местному времени. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, позже распространился на 3,5 тысячи «квадратов». Кровля складского помещения обрушилась. Жертвами происшествия стали трое пожарных и рабочий.

Расследованием причин пожара займется специальная комиссия. Ее поручил создать Зиничев. После случившегося возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и нарушении требований пожарной безопасности.

Красноярский склад автозапчастей мог загореться по двум причинам. Основными версиями случившегося в экстренных службах пока считают короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.