Траур по погибшим пожарным объявили в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим пожарным на складе. Они пытались спасти людей, оставшихся в здании.

«Спасатели вели поиски людей в горящем здании. С одним из звеньев была утеряна связь, произошло обрушение кровли. Позднее стало известно, что трем пожарным и одному работнику склада спастись не удалось. Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава МЧС России выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать всестороннюю помощь и поддержку.

Пожар на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска начался 3 февраля в 10:39 по местному времени. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, позже распространился на 3,5 тысячи «квадратов». Кровля складского помещения обрушилась. Жертвами происшествия стали трое пожарных и рабочий. Расследованием причин пожара займется специальная комиссия. После случившегося возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и нарушении требований пожарной безопасности.

На данный момент рассматриваются две причины пожара. Одна из них электротехническая, в том числе короткое замыкание. Вторая — неосторожное обращение с огнем.

Командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев и старший прапорщик Анатолий Жалнерчик много лет работали в пожарной охране, а сержант Максим Рябцев пришел на службу три года назад. Они тушили пожары разной сложности.