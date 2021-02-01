Президент и премьер Мьянмы задержаны после госпереворота

По словам главы пресс-службы партии Мио Ньюнта, Су Чжи, президент Вин Мьин и другие лидеры «Национальной лиги» были «схвачены» рано утром.

«Я хочу сказать нашим гражданам, чтобы они не реагировали необдуманно и действовали в соответствии с законом», — сказал Ньюнт, добавив, что также ожидает задержания.

Арест гражданского правительства произошел на фоне его конфликта с армией после выборов, которые, по словам военных, были сфальсифицированы.

После этого высказывались предположения о том, что в Мьянме может произойти очередной военный переворот.

Парламентские выборы в стране прошли в ноябре 2020 года. «Национальная лига за демократию» во главе с Су Чжи получила абсолютное большинство голосов.

Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира за 1991 год. Однако во время ее руководства страной, в 2016–2017 годах, военные проводили операции против мусульманского меньшинства — народности рохинджа. Некоторые правозащитники оценивают действия военных как геноцид.