Россия и США продлили договор о СНВ

«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений до 5 февраля 2026 года. В министерстве отметили, что ключевую договоренность в вопросе продления ДСНВ достигли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора 27 января.

МИД выразил надежду, что достигнутое с Вашингтоном понимание позволит оставить позади желание сломать механизмы контроля над вооружениями, которое в последние годы преобладало из-за деструктивной политики США.

Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ 29 января.