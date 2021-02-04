Путин наградил погибших при тушении склада в Красноярске пожарных

Президент России Владимир Путин наградил орденом мужества трех пожарных, которые погибли при тушении склада автозапчастей в Красноярске.

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Тела пожарных, погибших во время тушения возгорания на складе автозапчастей в Красноярске, нашли 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Жертвами пожара стали 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. Также погиб один рабочий, имя которого не уточняется.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших спасателей. Ведомство пообещало оказать всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников.

Пожар вспыхнул утром 3 февраля в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1 в Красноярске. Площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв. м. При тушении огня была утеряна связь с тремя пожарными. Предполагается, что они погибли, так как у них окончился запас кислорода. Позже мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил о смерти троих пожарных и работника склада.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).