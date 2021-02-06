Украинские националисты потребовали закрыть еще два телеканала

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что для недопущения беспорядков к зданиям телеканалов выехали подразделения Национальной гвардии Украины.

По данным ведомства, ситуация около телеканалов спокойная. Работе журналистов никто не мешает.

На этой неделе три украинских телеканала прекратили свое вещание после того, как президент страны Владимир Зеленский ввел против них санкции. На пять лет выходить в эфир запретили телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK. В этом же списке оказался депутат Верховной рады Тарас Козак, состоящий во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Президент Зеленский объяснил, что запретил работу телеканалов за пропаганду идей, направленных против Украины.



В минувший четверг группа националистов пыталась штурмом взять студию телеканала «Наш». Радикалам помешали сотрудники полиции, что привело к стычкам.