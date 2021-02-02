Суд заменил Навальному условный срок на реальный

На выездном заседании в Мосгорсуде Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. ФСИН и прокурор просили исполнить реальное наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Навальному засчитали год под домашним арестом в срок лишения свободы.

Изменение порядка отбывания наказания с более легкого на более тяжелое связано с нарушением требований испытательного срока, в том числе и до болезни. Об этом на заседании говорил представитель ФСИН.

«Навальный допустил семь неявок на регистрацию в установленные дни, фактически скрылся от контроля», — сказал представитель ФСИН.

Пока Алексей Навальный находился на лечении в клинике в Берлине, у ФСИН не было к нему претензий. Но после выписки мужчина долго не отмечался по месту прописки.

В России также отметили присутствие иностранных дипломатов на суде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что это «саморазоблачение противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

«Прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран, как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия. Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как „своего“, он гражданин Российской Федерации», — подчеркнула Захарова.

Навальный был дважды последовательно осужден за крупные хищения — оба раза условно. Первый срок связан с делом «Кировлеса». Тогда на кировском государственном предприятии обнаружили махинации на 16 миллионов рублей. При участии Навального, работавшего тогда советником губернатора Никиты Белых, был заключен заведомо невыгодный для государства договор.

Тогда суд приговорил Алексея Навального к пяти годам колонии общего режима. Его увезли в СИЗО до апелляции, но уже на следующий день отпустили под подписку о невыезде. Спустя несколько месяцев Навальному заменили пять лет заключения на пять лет условного срока. Также его обязали дважды в месяц отмечаться по месту прописки.

Второй раз Навального осудили по делу «Ив Роше» — его стали так называть из-за французской компании, ставшей, по версии следствия, объектом махинации. Как выяснило следствие, Навальный создал фирму «Главное подписное агентство». При соучастии Олега Навального, брата Алексея, представители «Ив Роше» заключили договор на грузовые перевозки с этой фирмой. Как установило следствие, услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по завышенным ценам. Реальная стоимость перевозки была не более 31 миллиона рублей (эту сумму впоследствии установила экспертиза), но «Ив Роше» переплатил «Главному подписному агентству» 26 миллионов рублей — к этому сводилось обвинение.

Позже стало известно о еще одной такой же схеме, которую провернула компания, созданная Навальным — ущерб в этом случае оценивался более чем в четыре миллиона рублей. Как итог — в самом конце декабря 2014-го новый приговор — и вновь условный, уже второй. Три с половиной года лишения свободы условно присудили Алексею Навальному при том, что его брат получил столько же, но реально.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский суд арестовал его на 30 суток из-за нарушений режима условной судимости.