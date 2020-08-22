Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин
Омские медики разрешили перевезти Алексея Навального на лечение в Германию. Самолет с блогером на борту вылетел из Омска в столицу ФРГ в 08:00 (05:00 по Москве). Ожидается, что в Германию он прибудет в районе 11:02 по московскому времени. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
Накануне в Омск прибыли немецкие медики, которые осмотрели Навального и пришли к выводу, что его можно перевезти. Врачи омской ГКБСМП № 1 сначала категорически запрещали перелет из-за нестабильного состояния пациента.
Главный врач больницы, где находился Навальный, Александр Мураховский рассказал, что блогер мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ. Ядов или их следов в его организме не нашли.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва утром 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому и его отвезли в реанимацию. Полиция и Роспотребнадзор проверяют информацию о том, что блогер мог отравиться в аэропорту Томска.