Учительница из Мьянмы случайно сняла видеоурок на фоне начала госпереворота

Учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай из столицы Мьянмы Нейльдо случайно записала видео тренировок на фоне начинающегося госпереворота.

Утром 1 февраля она, не читая новости, отправилась на привычное место тренировок по аэробике.

«Еще до того, как я узнала о новостях, я занималась обычными делами и записывала видео», — рассказала Кхинг в Facebook о событиях того дня.

На ролике видно, как дорогу перекрыли военные блокпосты, а вдоль трассы стоят полицейские машины. На переднем плане Кхинг под веселую музыку делает упражнения, а на заднем фоне проезжает военный конвой к парламенту.

Многие пользователи решили, что видео нереальное, а девушка на самом деле снималась на зеленом фоне. Они отметили, как тень Кхинг обрывается выше колен. Девушка объяснила, что танцевала на лестнице перед развязкой, из-за чего получился такой эффект.

Пользователи Twitter отметили, что это видео стало первым видео, которое отражает настроение 2021 года.

В Мьянме произошел государственный переворот. Военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Ауна Сана Су Чжи после парламентских выборов. В стране ввели чрезвычайное положение сроком на год, а власть перешла к главнокомандующему ВС государства Мин Аун Хлаину.