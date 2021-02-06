Арестованы фигуранты дела о пожаре на складе в Красноярске. Тогда погибли три спасателя

После инцидента заведено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть». Задержанные являются представителями администрации компании, которой принадлежит склад. В скором времени им предъявят обвинение.

3 февраля на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска разгорелся крупный пожар. Огонь тушили 70 человек и 21 единица техники. Сначала огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, позде распространившись на 3,5 тысячи «квадратов». Кровля складского помещения обрушилась. Погибли трое пожарных и рабочий.

Уточняется, что склад мог загореться по двум причинам. Основными версиями случившегося в экстренных службах считают короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Точно установить причины возгорания поможет пожарно-техническая экспертиза. Ее назначили в рамках уголовного дела.