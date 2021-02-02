Публикация в авторитетном журнале поменяла отношение к «Спутник V» на Западе. Место скепсиса занял восторг

Две инъекции защиты

Третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прошла с 7 сентября по 24 ноября 2020 года. Всего в ней приняли 19 866 добровольцев, из которых плацебо получили 4902 человека. Через три недели после первой инъекции все участники сдали тесты. Выяснилось, что среди группы с плацебо коронавирус выявили у 62 человек из которых 20 заболели очень тяжело. Среди привитых положительные тесты на коронавирус сдали 16 участников, но заболевание у них прошло в легкой форме.

Самую высокую эффективность вакцина «Спутник V» показала в группе добровольцев старше 60 лет. Там этот показатель оказался на уровне 91,8%.

Через 28 дней после первой прививки у всех добровольцев появился клеточный иммунитет. У 98% зафиксировали гуморальный иммунитет, то есть антитела в крови и лимфе. При этом уровень нейтрализующих антител у тех, кто прошел вакцинацию оказался в 1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусной инфекцией.

Ни у одного из привитых не было аллергических реакций на препарат. Все нежелательные явления, которые были это легкий простудный синдром, головная боль, раздражение на месте укола и слабость. Это закономерные реакции организма на вакцину. Это означает, что она начала действовать.

Эффективно, удобно, недорого

Опубликованные данные кроме эффективной защиты показали также и то, что «Спутник V» гарантирует отсутствие тяжелой формы коронавирусной инфекции после заражения.

Российский препарат оказался третьей вакциной с доказанной эффективностью выше 90%. До этого о результате в 95% и в 94,1% заявили производители вакцины Pfizer и Moderna.

«Есть только три вакцины, эффективность которых превышает 90%, и мы полагаем, что мир будет разделен на 90% плюс вакцины и вакцины с эффективностью ниже 90%», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Однако в отличие от других эффективных препаратов «Спутник V» не требует жестких условий хранения. Для российской вакцины достаточно обычного холодильника, где она может находиться в течении двух месяцев.

Для сравнения, вакцину Pfizer нужно хранить при температуре минус 80 градусов, а препарат от Moderna при минус 20. При это в случае разморозки срок стабильного состояния обоих препаратов достаточно короткий. Все это серьезно усложняет их логистику.

Также важную роль играет цена препарата. Стоимость «Спутник V» составляет всего 10 долларов, в то время как Pfizer дороже в два раза — 20 долларов. За дозу вакцины от коронавируса от Moderna придется выложить 25 долларов.

Реакция мира

Независимые эксперты журнала The Lancet британские профессора Ян Джонс и Полли Рой опубликовали статью, в которой объяснили, почему изначально к российской вакцине «Спутник V» относились достаточно скептически.

Они напомнили, что всех сначала поразила быстрая регистрация препарата, который не прошел достаточного количества испытаний. Кроме того, не было никаких публикаций о его эффективности. Но после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний мнение многих поменялось.

«Новые данные вносят ясность и демонстрируют научный подход к производству вакцины, предназначенных для борьбы с пандемией», — говорится в сообщении. Авторы отметили, что «Спутник V» продемонстрировал прекрасные результаты во всех возрастных группах даже после первой инъекции. Это вселяет надежду на проведение массовой вакцинации всех людей.

Клинический вирусолог из Лестерского университета Джулиан Танг в беседе с CNN отметил, что преимуществом российской вакцины является ее низкая цена и удобство в транспортировке.

«Это полезное дополнение к опубликованным данным об эффективности препарата против COVID-19», — подчеркнул он.

По его словам, широкое распространение российской вакцины без достаточного количества открытых данных вызывало у него опасение. Но после публикации результатов он находит такой подход вполне оправданным.

«Отличные результаты третьей фазы испытания, отсутствие серьезных побочных эффектов и хороший иммунный ответ у пожилых людей доказывает качество российского препарата», — отметил доцент медицинского факультета университета Лидса Стиве Гриффин.

Министр иностранных дел Испании Арантха Гонсалес Лайя заявил, что рассчитывает на то, что «Спутник V» начнут поставлять в его страну. Он отметил, что не поддерживает решение Еврокомиссии о том, что жители ЕС будут прививаться вакцинами, которые производятся только на территории стран-членов.

«Если производитель разрабатывает эффективную вакцину, то тогда он может выйти на рынок», — заявил глава испанского МИД. Он подчеркнул, что прежде всего нужно смотреть на качество препарата, а не на то, где его произвели.

Депутат Бундестага Карл Лаутербах потребовал, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам немедленно запросило для проверки образцы вакцины «Спутника V» для ее последующей регистрации в Евросоюзе. Политик отметил, что рецензенты журнала The Lancet профессионалы, заслуживающие доверия. Это значит, что они проверили все представленные результаты третьей фазы испытаний.

Пока единственной страной Евросоюза, где используется вакцина «Спутник V» остается Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что первая партия из 40 тысяч доз уже прибыла в страну.