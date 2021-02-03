СМИ: основных версий пожара на складе автозапчастей в Красноярске оказалось две

Красноярский склад автозапчастей мог загореться по двум причинам. Основными версиями случившегося в экстренных службах считают короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Точно установить причины возгорания поможет пожарно-техническая экспертиза. Ее назначили в рамках уголовного дела, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«На данный момент рассматривается две версии — электротехническая, в том числе короткое замыкание, и неосторожное обращение с огнем», — уточнил собеседник агентства.

Пламя на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска вспыхнуло в 10:39 по местному времени. Сначала огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, распространившись на 3,5 тысячи «квадратов». Кровля складского помещения обрушилась. Погибли трое пожарных и рабочий.

Расследованием причин пожара займется специальная комиссия. Ее поручил создать министр МЧС России Евгений Зиничев. После случившегося возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и нарушении требований пожарной безопасности.