Депутат Рады назвал цель импичмента Зеленского

Попытки запустить процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского являются ответом на «конкретные нарушения конституции и действующего законодательства», считает депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В интервью газете «Известия» он отметил, что Зеленский пытается установить «диктатуру и узурпировать власть».

«Мы хотим представить на суд наших граждан, политиков те аргументы, которые являются фундаментом для того, чтобы эта процедура была задействована, а президент Зеленский отправлен в отставку», — подчеркнул Медведчук.

Он заявил, что если любые другие партии поддержат борьбу с Зеленским и его командой, то его партия будет это делать.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главы Украинского государства.

Сам Зеленский на следующий день написал в Twitter, что это было трудное решение. По его словам, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.

Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, что процедура импичмента достаточно сложная. По его мнению, говорить о том, что глава государства покинет пост по этой причине, еще не стоит.