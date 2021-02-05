Команда Зеленского обвинила оппозицию в попытке расколоть страну

В команде Владимира Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола и желанием спровоцировать внутренний кризис. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытается спасти активы одного из ее руководителей.

«Расцениваем заявления ОПЗЖ как пиарное прикрытие защиты активов сопредседателя этой политической структуры. Импичмент — пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис», — написала Мендель в Facebook.

Команда Зеленского считает, что руководитель оппозиционной партии Виктор Медведчук пытается спасти активы депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Он владелец телеканалов, которые закрыли в Украине. Введенные против него санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны и полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами на пять лет.

Мендель отметила, что решение о закрытии телеканала не принималось единолично Зеленским.

«Решение закрыть пропагандистские медиаплатформы — коллегиальное и широко поддержано украинским обществом. Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и введено в действие указом президента, является абсолютно законным», — написала она.

По данным СНБО, телеканалы финансировались лицами из России.