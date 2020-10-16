Путин предложил вариант решения проблемы СНВ-3

Действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) стоит продлить безо всяких условий хотя бы на год. Так можно выиграть время и «провести содержательные переговоры». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщило РИА «Новости», глава Российского государства считает, что продление СНВ-3 даже без условий позволит «не оставить без фундаментального документа» государства, которые заинтересованы в стратегической стабильности.

Путин поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову поскорее сформулировать позицию Москвы по договору и донести ее Вашингтону.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, скорее всего, не продлят. Среди основных причин ультимативные условия Соединенных Штатов и желание Белого дома втянуть в ядерные переговоры Китай.