Зеленский: угрозы свободе слова и медиабизнесу на Украине нет

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов страны. Он заявил, что свободе слова и медиабизнесу в государстве ничто не угрожает.

Встреча была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении нескольких телеканалов, уточнила пресс-служба Офиса президента.

«Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. На Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу», — заявил Зеленский.

Он добавил, что введенные ограничительные меры обоснованы связью с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Топ-менеджеры телеканалов, указано в публикации, поддержали санкции, поскольку заблокированные телеканалы «давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды».

Под санкции Зеленского попали украинские телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила начать процедуру импичмента главы государства. Сам президент назвал ограничения «трудным решением».