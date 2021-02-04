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    04 февраля 2021, 13:01

    Медведчук сообщил о доказательствах нарушения Зеленским Конституции

    Полина Петрова

    Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о наличии доказательств нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским Конституции, написал сайт RT.
    Медведчук сообщил о доказательствах нарушения Зеленским Конституции

    «Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым», — подчеркнул Медведчук.

    Он отметил, что имеются необходимые аргументы для организации этой процедуры в отношении лидера страны. По мнению главы оппозиционной партии, Зеленский не достоин поста, который занимает. Политик уточнил, что вскоре все доказательства «грубейших» нарушений «с признаками ряда составов преступлений» будут представлены.