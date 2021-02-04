Медведчук сообщил о доказательствах нарушения Зеленским Конституции

«Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что имеются необходимые аргументы для организации этой процедуры в отношении лидера страны. По мнению главы оппозиционной партии, Зеленский не достоин поста, который занимает. Политик уточнил, что вскоре все доказательства «грубейших» нарушений «с признаками ряда составов преступлений» будут представлены.