Медведчук сообщил о доказательствах нарушения Зеленским Конституции
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о наличии доказательств нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским Конституции, написал сайт RT.
«Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым», — подчеркнул Медведчук.
Он отметил, что имеются необходимые аргументы для организации этой процедуры в отношении лидера страны. По мнению главы оппозиционной партии, Зеленский не достоин поста, который занимает. Политик уточнил, что вскоре все доказательства «грубейших» нарушений «с признаками ряда составов преступлений» будут представлены.