«Спутник V» одобрили в еще одной стране

Мьянма стала 21-й страной, где зарегистрировали отечественный препарат. До этого «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении, Венгрии, Сербии, ОАЭ, Иране, Мексике и других государствах.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Власть захватили военные. В этом государстве Юго-Восточной Азии ввели чрезвычайное положение на год и заблокировали популярные соцсети.

Ранее известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, которую создали в Центре имени Гамалеи. После этого мировые специалисты впервые заговорили об эффективности российской вакцины и удобстве ее хранения и перевозки.