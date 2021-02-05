После смертельного пожара в Красноярске задержаны два человека

«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО „Автотрейд-КСК“, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — сообщается в тексте надзорного органа.

В данный момент с участием подозреваемых проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и нарушении требований пожарной безопасности.

Следователи намерены обратиться в суд с просьбой о заключении фигурантов дела под стражу. В СК отметили, что выяснение причин и обстоятельств произошедшего продолжается. Назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изучается документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

Пожар вспыхнул 3 февраля в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара обрушилась кровля строения. Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и пропаже трех пожарных, которые не выходили на связь более часа. По предварительной версии, спасателям не хватило кислорода. Позже их тела были найдены.

Накануне президент России Владимир Путин наградил погибших при тушении склада в Красноярске пожарных.