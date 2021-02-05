Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ. Это был рекордный иск Росприроднадзора
«Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 миллиардов 177 миллионов рублей», — озвучила решение судья Наталья Варыгина. Ее процитировало РИА «Новости».
После этой новости акции «Норникеля» стали падать, написал ТАСС.
Речь идет о деле, связанном с экологической катастрофой в Норильске. Там 29 мая 2020 года из резервуаров хранения на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», вылилось порядка 21 тысячи тонн топлива. После этого в регионе ввели режим ЧС.
Ростехнадзор рассматривает несколько возможных причин случившегося. Это недостатки проектирования, приведшие к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент, нарушения во время строительно-монтажных работ, некачественный свайный фундамент. При этом версию о влиянии вечной мерзлоты ведомство исключило.
Бывший мэр города Ринат Ахметчин получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты из-за обвинений в халатности.
Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 миллиардов рублей. «Норникель» провел свое расследование и заявил, что, по оценке компании, сумма выплаты 21,4 миллиарда рублей.
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян назвал случившееся в Норильске самым масштабным ЧП за всю историю человечества.