Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ. Это был рекордный иск Росприроднадзора

Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», назначив штраф 146 миллиардов рублей. Изначально ведомство требовало оштрафовать компанию на 148 миллиардов.

«Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 миллиардов 177 миллионов рублей», — озвучила решение судья Наталья Варыгина. Ее процитировало РИА «Новости».

После этой новости акции «Норникеля» стали падать, написал ТАСС.

Речь идет о деле, связанном с экологической катастрофой в Норильске. Там 29 мая 2020 года из резервуаров хранения на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», вылилось порядка 21 тысячи тонн топлива. После этого в регионе ввели режим ЧС.

Ростехнадзор рассматривает несколько возможных причин случившегося. Это недостатки проектирования, приведшие к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент, нарушения во время строительно-монтажных работ, некачественный свайный фундамент. При этом версию о влиянии вечной мерзлоты ведомство исключило.

Бывший мэр города Ринат Ахметчин получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты из-за обвинений в халатности.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 миллиардов рублей. «Норникель» провел свое расследование и заявил, что, по оценке компании, сумма выплаты 21,4 миллиарда рублей.

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян назвал случившееся в Норильске самым масштабным ЧП за всю историю человечества.