США отказались от предложения Путина продлить ДСНВ без условий

В США выразили надежду, что Россия пересмотрит свое решение по ДСНВ до возможного начала «дорогостоящей гонки вооружений».

Владимир Путин предложил продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) без каких-либо условий хотя бы еще на один год. Глава государства считает, что таким образом можно выиграть время и провести результативные переговоры.

Российский лидер полагает, что продление договоренностей поможет «не оставить без фундаментального документа» государства, заинтересованные в стратегической стабильности.

Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы и донести ее до Вашингтона. Об этом написала газета «Известия».

ДНСВ прекращает свое действие 5 февраля 2021 года. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений весной 2010 года подписали действующие тогда президенты России и США — Дмитрий Медведев и Барак Обама.