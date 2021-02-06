Вслед за Facebook в Мьянме заблокировали Twitter

В Мьянме перестал работать Twitter. Перебои наблюдаются у многих операторов. Предположительно, это связано с недавним госпереворотом.

Об ограничении в работе Twitter сообщил мониторинговый сервис NetBlocks, назвав информацию подтвержденной.

«Twitter теперь ограничен в Мьянме у нескольких сетевых провайдеров; сетевые данные в реальном времени показывают потерю обслуживания примерно с 22:00 по местному времени», — указано в публикации.

Накануне стало известно, что Facebook в стране тоже стал работать с ограничениями. СМИ писали, что временно заблокировать доступ к соцсети провайдеров принудило военное правительство Мьянмы. Сделано это было на фоне возрастающих протестов спустя несколько дней после госпереворота.

Представители Facebook призвали восстановить связь и дать жителям страны возможность общаться «со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации».

Доступ к Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, по данным NetBlocks, в Мьянме тоже ограничен.