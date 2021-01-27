«Условий для перезагрузки отношений нет». Кремль рассказал подробности разговора Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден созвонились по инициативе российского президента. Главной темой для обсуждения стал вопрос о продлении договора СНВ-3, кроме того, лидеры РФ и США обсудили ситуацию на Украине. При этом нет никаких условий, которые позволят говорить о перезагрузке отношений двух стран.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости». Песков отметил, что разговор между Байденом и Путиным 26 января состоялся по инициативе российской стороны. Его предложили провести, чтобы еще раз поздравить нового президента США со вступлением в должности, а также обсудить наиболее актуальные вопросы. В их числе — решение о продлении ДСНВ на пять лет.

Песков отметил, что беседа двух президентов «рабочей и откровенной».

«Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что Байден заявил о поддержке суверенитета Украины во время беседы. При этом лидеры стран использовали разные формулировки для этой ситуации: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом — «о российской агрессии».

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется — готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», — подчеркнул Песков.

При этом он заявил, что говорить о перезагрузке отношений между странами пока нельзя. Для этого нет никаких условий. Однако большим плюсом можно считать тот факт, что президенты договорились продолжать диалог, несмотря на наличие достаточно серьезных разногласий.