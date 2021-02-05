Акции «Норникеля» пошли вниз на бирже. Падение остановится, когда уйдут недовольные инвесторы

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов заявил «360», что падение цены на акции «Норникеля» продолжится один или два дня. Он пояснил, что любая негативная новость о непредвиденных расходах компании всегда сказывается на котировках ценных бумаг.

«Рынок реагирует понижением акций на решение суда. Это абсолютно нормальная ситуация. Штраф платится из прибыли компании, откуда также идут дивиденды акционеров. Они понимают, что получат меньше денег, поэтому те, кто рассчитывал на определенный размер прибыли начали продавать ценные бумаги», — пояснил он.

По словам Антона Шабанова, падение акций «Норникеля» долгим не будет. За один-два дня все недовольные акционеры избавятся от акций после чего ситуация стабилизируется.

Эксперт отметил, что сумма, которую присудили для выплаты «Норникелю», не маленькая, но полностью компанию с рынка выбить она не сможет. Правда, производственный показатель будет подпорчен.

«Это сумма еще не окончательная. Думаю, что компания будет обжаловать ее в судах более высокой инстанции, пытаясь ее уменьшить», — уточнил Антон Шабанов.

«Дочку» компании «Норникель» оштрафовали после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Тогда из резервуара в местную реку вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Для ликвидации аварии в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки Росприроднадзор оценил причиненный ущерб на сумму более 147 миллиардов рублей. Ведомство подало соответствующий иск в суд. Это стало рекордным штрафом за причинение экологического вреда.

«Норникель» заявил, что по его оценке сумма штрафов должна составить не более 21,4 миллиарда рублей. Как сообщило Ura.ru, только на устранение последствий разлива топлива компания потратила более пяти миллиардов. Эту сумму руководство предложило вычесть из штрафа. Полностью завершить работу по очистке и реабилитации загрязненных участков в компании планируют к концу 2023 года.