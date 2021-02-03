Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил санкции против нескольких украинских телеканалов. Ограничительные меры уже ввел в действие президент страны Владимир Зеленский.

«Президент Владимир Зеленский подписал указ <…>, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — сообщила пресс-служба главы государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что заседание совета состоялось 2 февраля. Члены СНБО с помощью письменного голосования рассматривали вопрос введения персональных ограничений. За объявление санкций были 17 из 19 человек. Один участник голосования воздержался, а еще один представитель совета сейчас находится в командировке.

В санкционный список попала телерадиокомпания «112 Украина» с региональными каналами «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ». Также в перечне оказалась компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Еще ограничения коснулись депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Он владеет телеканалом «Зик». Теперь у всех телеканалов будут аннулировано или приостановлено действие лицензий.