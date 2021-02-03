Трое пожарных погибли при тушении склада в Красноярске

«Всегда в таких ситуациях уповаешь на спасателей, ведь сам ничем помочь не можешь — непредсказуемая стихия… И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти… Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск», — написал Еремин.

Глава Красноярска выразил соболезнования родным и близких погибших.

Пожар на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска вспыхнул в 10:39 по местному времени (06:39 по Москве). Площадь возгорания сначала составляла 800 «квадратов», но потом огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

При тушении огня пропали трое пожарных. На месте ЧП нашли тело погибшего работника склада. Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Точную причину случившегося в Красноярске еще предстоит выяснить.