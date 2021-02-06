facebook_pixel
    06 февраля 2021, 04:06

    Зеленский объяснил закрытие телеканалов «железобетонными» причинами

    Дарья Бунякова

    Сразу три украинских телеканала прекратили вещание после введения санкций. Такое решение лидер страны Владимир Зеленский объяснил некими «железобетонными» причинами.
    Зеленский объяснил закрытие телеканалов «железобетонными» причинами

    После блокировки телеканалов Зеленский опубликовал видеообращение в Telegram. Он отметил, что санкции не имеют отношения к критике телеканалов в его адрес. Лидер страны напомнил, что отработал на телевидении 20 лет.

    «А не кажется ли вам, что даже если я, человек, <...> которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, сериалы, который ненавидит цензуру всем своим естеством и зная, что такое защищать свободу слова, принял такое решение, значит это были весомые, железобетонные причины?» — поинтересовался президент.

    Он добавил, что заблокированные телеканалы «содержали говорящие армии», работавшие против Украины. По словам Зеленского, инициатива ввести санкции против каналов была озвучена еще в 2018 году.

    Президент 2 февраля ввел в действие указ Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, в список попал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Теперь вещатели не смогут работать в течение пяти лет.