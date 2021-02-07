Росгвардия прокомментировала убийство экс-главы села в Махачкале

Бывшего главу села убили в одном из отделов полиции в Махачкале. Росгвардия пообещала приложить все усилия для расследования всех причин и обстоятельств произошедшего.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В Росгвардии добавили, что сейчас на месте находится начальник управления ведомства Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов. Кроме того, в отдел полиции направили силы, необходимые для обеспечения общественного порядка.

«На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собралось более 300 жителей селения Новокули Новолакского района», — написала в Instagram пресс-служба МВД Дагестана.

В министерстве пояснили, что люди собрались из-за убийства мужчины. Причиной расправы стал конфликт, вспыхнувший между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка. Сейчас за общественным порядком следят более 130 правоохранителей. На место выехало руководство МВД Дагестана.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в отделе полиции убили бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова.