Десятки выстрелов и земельный спор. Главное об убийстве экс-главы дагестанского села в отделении полиции

Убит бывший глава села Новокули в Дагестане Абакар Капланов. Предположительно, мужчину застрелили его же земляки, два сотрудника Росгвардии. Что известно о происшествии — в материале «360».

Что произошло?

По версии следствия, конфликт разгорелся в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы. Там были трое: Капланов и двое росгвардейцев. Они встретились 6 февраля, приблизительно в 20:00, в кабинете в отделе полиции по Советскому району УМВД по Махачкале.

Источники СМИ писали, что у подозреваемых с Каплановым была «давняя вражда». По неподтвержденной информации, конфликт связан с давним земельным спором.

В Капланова выпустили 38 пуль, сказал троюродный брат экс-главы села Рамазан Султанов, писал РЕН ТВ. Он тоже упомянул земельный спор и заявление насчет «какой-то земли», которое было написано на бывшего главу населенного пункта. Султанов описал брата как дружелюбного и неконфликтного.

Реакция местных жителей

После убийства на улицу Абдуллы Алиева в Новолакском районе вышли более 300 жителей селения — родственники и знакомые Капланова. Они подошли к зданию полиции, где убили бывшего главу села Новокули. По данным «Черновика», все прошло мирно. Однако Mash сообщал о стрельбе в толпе, из-за чего к отделу подъехали все руководство МВД Дагестана, следственный комитет и пять-шесть КамАЗов Росгвардии.

За общественным порядком следят свыше 140 полицейских. На место преступления прибыл начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

Позже собравшиеся направились к моргу, куда отвезли тело убитого.

Дом Курбановых в селе Новокули полностью оцепили сотрудники Кумторкалинского РОВД, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Наказание

Подозреваемые задержаны в порядке исполнения статей УПК РФ «Основания задержания подозреваемого» и «Порядок задержания подозреваемого». Одного из подозреваемых задержали на месте происшествия. Скрыться он не пытался, писал Mash со ссылкой на свой источник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следователи попросили арестовать подозреваемых.

В Росгвардии пообещали сделать все возможное для расследования произошедшего.

Что за земельный вопрос?

По данным источника Mash, подозреваемые в убийстве хотели построить в селе Новокули частный дом. Для этого 31-летние братья получили все необходимые документы.

Однако у семьи Курбановых и Капланова был затяжной конфликт. Бывший глава села якобы не разрешал землякам начать стройку, используя свои прошлые связи в администрации, написал Telegram-канал.