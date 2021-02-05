Венгрия назвала срок старта вакцинации «Спутником V»

Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии в ближайшее время. Первую партию вакцины, по сообщению главы МИД Петера Сийярто, страна получила.

Вакцинацию населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» власти Венгрии решили не откладывать. Она начнется уже на следующей неделе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией на поставку «Спутника V». Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что они планируют вакцинировать один миллион человек российским препаратом «Спутник V».

Парагвай и Мексика также планируют проводить вакцинацию препаратом «Спутник V». Российскую вакцину также разрешили использовать власти многих странах: Белоруссии, Аргентины, Сербии, Алжира, Палестины, Венгрии, Парагвая, Ирана, Гвинеи, Туниса.

Американские инфекционисты считают, что основное преимущество российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в хранении и перевозке, сообщила «Газета.ru». Препарат не требует сверхнизкой температуры.