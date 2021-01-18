Навального арестовали на 30 суток

«Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года», — приводит агентство слова адвоката Вадима Кобзева. Теперь Навальный в СИЗО будет дожидаться решения Симоновского суда Москвы о замене условного срока на реальный.

Суд провел выездное заседание по делу Навального в отделении полиции в Химках, куда мужчину привезли вчера после задержания в столичном аэропорту Шереметьево. Накануне он вместе со своей женой прилетел в Москву из Германии.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 миллионов рублей.

Навальному стало плохо в самолете над Сибирью 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и блогера отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла мужчину в берлинскую клинику «Шарите». Позже немецкое правительство заявило, что в организме россиянина якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Немецкая сторона до сих пор не поделилась с Москвой медицинскими данными по произошедшему.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Запад ухватился за эту новость, чтобы отвлечь внимание от кризиса либеральной модели развития и собственных внутренних проблем.