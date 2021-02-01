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    01 февраля 2021, 10:13

    СМИ узнали о планах совершивших переворот в Мьянме военных провести новые выборы

    Андрей Иванов

    Военные, которые совершили государственный переворот в Мьянме, собираются провести новые выборы правительства. Об этом сообщило издание The Myanmar Times.
    СМИ узнали о планах совершивших переворот в Мьянме военных провести новые выборы

    По данным агентства Синьхуа, выборы состоятся после того, как в стране отменят режим чрезвычайного положения, введенный военными на год. Власть планируют передать новому правительству.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что руководство Соединенных Штатов обеспокоило произошедшее в Мьянме. Она призвала совершивших переворот в южноазиатской стране военных придерживаться демократических норм и отпустить задержанных чиновников. В противном случае Псаки пригрозила некими мерами со стороны Вашингтона.

    Военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Ауна Сана Су Чжи после парламентских выборов. В стране ввели чрезвычайное положение сроком на год, а власть перешла к главнокомандующему ВС государства Мин Аун Хлаину.