СМИ узнали о планах совершивших переворот в Мьянме военных провести новые выборы

По данным агентства Синьхуа, выборы состоятся после того, как в стране отменят режим чрезвычайного положения, введенный военными на год. Власть планируют передать новому правительству.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что руководство Соединенных Штатов обеспокоило произошедшее в Мьянме. Она призвала совершивших переворот в южноазиатской стране военных придерживаться демократических норм и отпустить задержанных чиновников. В противном случае Псаки пригрозила некими мерами со стороны Вашингтона.

Военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Ауна Сана Су Чжи после парламентских выборов. В стране ввели чрезвычайное положение сроком на год, а власть перешла к главнокомандующему ВС государства Мин Аун Хлаину.