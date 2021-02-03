Против Зеленского начнут процедуру импичмента

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Владимира Зеленского после решения закрыть телеканалы.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому из-за санкций против телеканалов, заявил с трибуны парламента сопредседатель фракции Вадим Рабинович. Об этом сообщили в РИА «Новости».

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», — заявил Рабинович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на пять лет против украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Действия главы Украины считает незаконными глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В Союзе журналистов России назвали санкции против телеканалов цензурой.