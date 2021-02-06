Премьер Словакии не исключил производство «Спутника V» в стране

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», а также препараты от ковида других стран могли бы производиться в Словакии. Об этом заявил премьер-министр республики Игор Матович.

«В Словакии могли бы производиться вакцины против коронавируса, включая „Спутник V“», — сообщил премьер в эфире программы «Субботние диалоги» Словацкого радио.

Матович пояснил, что Россия заинтересована в запуске производства вакцины в тех странах, куда поставляется препарат. По словам премьер-министра, власти страны готовы отправлять «Спутник V» в другие государства ЕС, если вакцину будут выпускать на территории республики.

«Нельзя ставить геополитические интересы [стран] над интересами [большинства простых] людей», — отметил Матович.

Он добавил, что Словакия планирует начать переговоры о производстве вакцины с американскими компаниями Pfizer и Moderna, а также с немецкой компанией BioNTech. Руководитель европейского аналитического центра ComeniusAnalytica Владимир Бачишин подчеркнул, что словацкие специалисты изучили статью об эффективности «Спутника V».

«Ведущие словацкие эпидемиологи настоятельно рекомендуют властям приобрести российскую вакцину и быстрее начать ее использовать в республике», — процитировал Бачишина ТАСС.

Руководитель центра заявил, что производство вакцины можно запустить на фармацевтическом заводе на востоке Словакии. Предприятие «Имуна, Шаришске-Михаляны» открыли в Прешовском крае.