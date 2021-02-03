ЕС поддержал решение России и США продлить договор о СНВ

ЕС остался доволен тем, что Россия и США продлили договор о СНВ. В Европе призвали к дальнейшему сокращению ядерного потенциала.

Эту мысль высказал дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщил RT.

«Евросоюз приветствует продление Россией и Соединенными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на дополнительные пять лет», — сказал Боррель.

По словам дипломата, Европейский союз придает особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевую важность для международной и европейской безопасности. Также в ЕС призвали добиваться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов России и США.

Договор о НВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений был продлен на пять лет. Это единственная бумага, которая регулирует отношения двух стран по части разоружения.