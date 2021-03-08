Возвращение скопинского маньяка, новые санкции против России, поражение Петра Яна. Неделя в фотогалерее

Закончилась первая неделя весны, но выходные продолжаются, а значит, можно вспомнить основные события семи дней. Скопинский маньяк вышел из колонии. Путь домой занял больше времени, чем положено. ЕС и США ввели санкции против России. Москва готовит ответ. Боец Петр Ян лишился чемпионского пояса из-за собственной ошибки. Впереди у него реванш. Суд Франции приговорил экс-президента Николя Саркози к реальному сроку. Но за решетку политик не отправится. Река Обь загорелась в Сибири. Все дело в утечке продуктов переработки газа.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 1 по 7 марта, — в фотогалерее «360».

Маньяк поехал в объезд

В 2000 году житель Скопина Виктор Мохов похитил двух девочек-подростков 14 и 17 лет. На протяжении четырех лет он держал их в специальном бункере около своего дома, где насиловал и издевался. После освобождения жертв Мохова прозвали скопинским маньяком и приговорили к 16 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.



После окончания срока он вышел на свободу, где останется под административным надзором. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00 и посещать массовые мероприятия. Мохов обязан отмечаться в полиции два раза в месяц, а покинуть Скопинский район он может только с разрешения полиции.

После выхода из колонии в Саратовской области Мохов должен был поехать домой в Рязанскую область. Но в первый день он не явился. Как сообщил источник «360», он отправился в Москву на съемки ток-шоу. За участие маньяку обещали заплатить до трех миллионов рублей.

Федеральные телеканалы заявили, что не снимали скопинского маньяка для своих передач. Мохов же после появления заявил, что привез домой «полный мешок денег» и рассказал о планах жениться на «молодой бабушке».

По какой-то причине бывший заключенный на ночь решил остановиться в гостинице, где устроил скандал, когда его не пустили. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Мохова. Первую ночь в родном городе он провел в отделении.

Новые санкции против России

Евросоюз и США в один день ввели новые санкции против руководителей российских силовых структур. В европейский список попали: председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретили въезд на территорию ЕС, а также пригрозили заморозкой активов на территории стран союза, если таковые найдут.

США также ввели адресные санкции против руководителей российских силовых структур, кроме Виктора Золотова. Но в списках также оказались заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме них, под санкциями оказались 27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт ведомства, ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии».

Госдеп объявил, что прекращает в Россию экспорт оборонных технологий, за исключением космической сферы. Также Москва не получит кредитов от правительственных финансовых США и любой помощи со стороны Вашингтона, кроме гуманитарной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сожалеет о подобном поведении Запада, так как страны только ухудшают и без того непростые отношения. Введение санкций он назвал вмешательством во внутренние дела России, что абсолютно неприемлемо. МИД России пообещал, что ответ на санкции скоро последует.

Ошибка чемпиона

Российский боец Петр Ян не смог сохранить титул чемпиона UFC в легчайшем весе из-за ошибки. Во время боя с американцем Алджамейном Стерлингом он нанес запрещенный удар коленом. За это Ян поплатился дисквалификацией.

Удар коленом бойцы могут наносить, когда соперник стоит на коленях или лежит. При этом с середины третьего раунда Ян полностью владел ситуацией и победа была почти у него в руках. Спортсмен заявил, что после боя лишился всего: чемпионского титула и процентов за платные трансляции.

Боец Артем Тарасов назвал решение судей несправедливым. По его словам, за такой удар обычно дают желтую карточку, но не дисквалифицируют спортсмена.

На своей странице в Twitter Петр Ян извинился перед соперником и назвал свои действия большой ошибкой.

«Желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это», — написал он.

Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что в ближайшее время пройдет матч-реванш с участием Яна и Стерлинга.

Сложный год Николя Саркози

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о коррупции и использовании своего положения. Согласно материалам дела, лидер страны через адвоката предлагал помощь экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить должность в Монако.



Взамен Саркози планировал получить информацию о расследовании незаконного финансирования своей предвыборной кампании фирмой L’Oreal.

В качестве доказательств следователи представили данные телефонных переговоров президента с бывшим судьей.

Суд приговорил Саркози к трем годам тюрьмы, в том числе двум условно. То есть один год бывший президент проведет или за решеткой, или под домашним арестом. Проходящие по делу посредник-адвокат и судья Азибер получили такие же сроки. Саркози своей вины не признал. Его адвокаты заявили, что намерены обжаловать приговор.

Умер Юрий Розанов

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался после тяжелого онкологического заболевания в возрасте 59 лет. Его голос знаком каждому, кто хотя бы раз включал футбольные или хоккейные матчи.

Жена комментатора Жанет Агеева рассказала, что супруг мужественно сражался за жизнь после постановки диагноза. Об онкологии легкого Юрий Розанов узнал в январе 2019 года. Первый курс химиотерапии он проходил в Корее. Но метастазы продолжали распространяться.

Популярного спортивного комментатора не стало 3 марта. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице Москвы, откуда Юрия Розанова увезли на Митинское кладбище.

Семейные конфликты переросли в бойню

Пермский школьник топором зарубил мать, отца и младшую сестру из-за постоянных конфликтов. Тела нашли следователи. Изначально в розыск объявили главу семьи, труп оказался настолько изуродован, что точно установить, кому он принадлежит, правоохранители не смогли. Только потом выяснилось, что на месте не было 16-летнего подростка. Юноша после расправы над родными успел поймать попутку и доехать до Екатеринбурга, где его задержали.

Следователи предъявили школьнику обвинение, а суд отправил его под стражу на один месяц и 28 дней. Свое решение судья объяснил тяжестью совершенного преступления, а также тем, что юноша уже пытался сбежать в другой регион.

Представляющий интересы школьника адвокат Сергей Ладин рассказал, что родители требовали от его подзащитного успехов в учебе, ругали за пропуски занятий. За топор молодой человек схватился после очередного скандала, который устроили родители после просмотра электронного дневника.

Соцсети призвали к ответственности

Ответственность социальных сетей за контент стала одной из главных тем этой недели. Все началось с заявления Роскомнадзора о крупных штрафах, которые грозят Twitter за неисполнение предписаний по удалению запрещенной информации.

По данным ведомства, платформа не удалила более двух тысяч материалов о способах совершения самоубийств, с детской порнографией и пропагандой наркотиков. Административный штраф, который грозит социальной сети, доходит до восьми миллионов рублей.

Призывы к суицидам среди подростков обнаружили и в TikTok, но администрация площадки быстро удалила все подобные ролики, а алгоритмы заблокировали хештеги, ведущие на опасные для жизни челленджи.

Тех, кто ищет контент о суициде, социальная сеть перенаправляет на страницу с телефоном доверия и адресами специальных ресурсов. Отдельно администрация платформы обратилась к своим пользователям с просьбой присылать жалобы на контент с подобным содержанием.

Президент России Владимир Путин жестко выразил свое мнение о призывах детей к самоубийству, которые распространяются через интернет.

На встрече с волонтерами Путин назвал авторов подобного контента ублюдками и букашками, «которых раздавить не жалко».

Российский лидер отметил, что интернет уже проник во все сферы жизни, а значит, должен подчиняться моральным законам. В противном случае он разрушит общество изнутри.

Пожар на Оби

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала видео с пожаром в акватории Оби. Выяснилось, что загорелся подводный трубопровод компании АО «СибурТюменьГаз», через который продукты переработки углеводородов пускали с одного производства на другое.

В компании пояснили, что ситуацию быстро взяли под контроль. Оставшееся в трубе сырье утилизируют через амбары дожига.

В МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина, получивший ожоги лица и шеи. От госпитализации он отказался.

Проверку случившегося начала прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Надзорное ведомство оценит ущерб, нанесенный окружающей среде, и выяснит все обстоятельства, которые привели к пожару. Специалисты отметили, что виновных привлекут к ответственности согласно закону.

Генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что повторное возгорание в акватории Оби исключено. Он подчеркнул, что участок на безопасность проверяли в 2020 году и никаких нарушений не выявили.

Евровидение: скандалы и сюрпризы

В этом году музыкальный конкурс Евровидение все же состоится. Организаторы уже заявили, что пройдет соревнование песен в урезанном формате, но полностью его не отменили, как в прошлом году. Страны уже начали представлять своих конкурсантов. Без скандалов не обошлось.

Верующие Кипра возмутилась песней El Diablo певицы Элены Цагрину. В названии песни о дьяволе увидели оскорбление христиан.

Офис общественного телевидения Кипра, которое транслирует конкурс, пережил нападение неизвестного мужчины, который обвинил сотрудников телеканала в том, что они одобряют «сатанинские песни». После этого журналисты начали получать звонки с угрозами и требованиями выбрать другую композицию.

Армения отказалась в этом году принимать участие в Евровидении. Общественное телевидение объяснило это нехваткой времени и другими объективными обстоятельствами, которые несовместимы с достойным представлением страны на конкурсе.

Работающий с конкурсанткой от Молдавии Натальей Гордиенко российский певец Филипп Киркоров представил клип на песню своей подопечной. Композиция называется Sugar («Сахар»). Пользователи отметили, что песня вполне в формате конкурса. Для исполнительницы это уже второе Евровидение. В 2006 году она выступала дуэтом с исполнителем Arsenium и песней Loca.

В этом году российские поклонники Евровидения самостоятельно выберут исполнителя с песней, который поедет на конкурс. Первый канал объявил национальный отбор, который пройдет 8 марта. Список исполнителей пока не раскрывается.

В последний раз национальный отбор проводили в 2012 году. Тогда победил коллектив «Бурановские бабушки» с песней Party for Everybody. С этой песней группа одержала победу в полуфинале и заняла второе место в итоговом зачете.

А впервые российского конкурсанта на Евровидение зрительским голосованием выбирали в 2005 году. Без скандала тогда не обошлось, напомнили музыкальные критики.