Телеканалы опровергли появление в эфире ток-шоу со скопинским маньяком

Ток-шоу со скопинским маньяком в эфир федеральных телеканалов не выйдет. Представители редакций заявили, что в планах проведение программы с участием Виктора Мохова не стоит. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов заявил, что съемка программы с участием Виктора Мохова не проводилась.

«У меня с ним никаких материалов не было», — заявила ведущая шоу «Док-ток» на Первом канале Ксения Собчак.

Опровергли проведение съемок с участием Виктора Мохова в пресс-службах ВГТРК и НТВ.

В «Газпром-медиа», куда входят телеканалы ТНТ, «Пятница», «Суббота», ТВ-3 и «Матч ТВ», подчеркнули, что не приглашали к себе этого героя.

Вышедший на свободу из колонии Виктор Мохов вернулся в родной город Скопино. В беседе с журналистами он объявил, что привез «полный мешок денег», и рассказал о планах жениться на «молодой бабушке».

Отдельно он добавил, что хотел бы попросить прощения у двух девушек, которых он четыре года удерживал в бункере своего дома.

Мохов вышел на свободу в среду, 3 марта, но добрался до Скопина только к пятнице. Источник «360» сообщал, что задержка связана со съемками в ток-шоу. По данным СМИ, его гонорар за участие в программе мог составить три миллиона рублей.

«Газета.ru» со ссылкой на УМВД по Рязанской области уточнила, в предписании Мохова говорилось, что он должен явиться в Скопин не позднее 4 марта и встать на учет в полиции в течение трех рабочих дней.

По какой-то причине бывший заключенный на ночь решил остановиться в гостинице, где устроил скандал, когда его не пустили. В самом отеле заявили, что отказали Мохову из-за отсутствия свободных мест. В результате первую ночь в родном городе скопинский маньяк провел в отделении полиции, которая его задержала.

Ближайшие шесть лет ему предстоит провести под административным надзором. Ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать массовые и спортивные мероприятия, а также без уведомления полиции покидать пределы Скопинского района.