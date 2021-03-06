Ущерб от пожара на Оби оценит прокуратура

Пожар вспыхнул на трубопроводе АО «Сибуртюменьгаз» в акватории Оби. Проверку уже организовала прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Надзорное ведомство оценит ущерб, нанесенный окружающей среде.

«В ходе проверочных мероприятий природоохранной прокуратурой будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили что всех виновных привлекут к ответственности согласно закону. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Пожар на нефтепроводе в акватории реки Обь произошел 6 марта. На возгорание в районе Нижневартовска обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она опубликовала видео пожара в соцсети.

Позже в пресс-службе компании «СибурТюменьГаз» пояснили, что к возгоранию привел пропуск большого объема легких углеводородов. Участок уже локализовали, а все оставшееся сырье утилизируют, чтобы очистить трубопровод.

В результате пожара пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи. Мужчина не является сотрудником компании и от госпитализации он отказался.