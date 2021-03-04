В Москве прощаются со спортивным комментатором Юрием Розановым. Трансляция

В Москве началось прощание с одним из лучших комментаторов России — Юрием Розановым. Церемония проходит в Центральной клинической больнице.

Комментатора похоронят на Митинском кладбище.

Юрий Розанов умер 3 марта на 60-м году жизни. Его жена сообщила «360», что последние два года он боролся с раком. Карьеру комментатора начал в 1996 году на «НТВ-Плюс». Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. Был болельщиком ЦСКА. В последние годы он практически не появлялся в телевизионном эфире из-за болезни.

Советский футболист Евгений Ловчев сказал «360», что Розанов был профессионалом высшей марки. Он был всегда примером для молодых ребят: всегда начитан, всегда готов к репортажу, всегда знал о чем, как и когда говорить.