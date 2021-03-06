Пожар начался в акватории Оби под Нижневартовском. Видео

Сполохи пламени появились в акватории Оби под Нижневартовском. Об этом в Stories на своей странице в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она предположила, что причиной стала авария на подводном трубопроводе.

«Шестого марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что сотрудники регионального управления внимательно следят за ситуацией.

В ближайшее время они прибудут на место, чтобы установить причины возникновения огня и оценить вред, который причинен экологии.



Видео с места событий появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что пламя распространилось на достаточно обширную территорию. Огонь виден издалека.