«Евровидение» проведут в урезанном формате

«Евровидение-2021» пройдет в урезанном формате. Состав делегаций на песенном конкурсе будет сокращен. Это связано с мерами против распространения коронавируса.

Об этом сообщило РИА «Новости». Ранее писали, что артиста, который представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, выберут в понедельник 8 марта.

Ожидается, что трансляция отбора пройдет в прямом эфире в 20:00. Национального отбора конкурсанта на Евровидение в России не было с 2012 года, когда решением зрителей на Евровидение в Баку отправился коллектив «Бурановские бабушки». После того года участников и песню для конкурса выбирало специальное жюри.

Источник «360» ранее исключил, что конкурсанта на Евровидение будут выбирать. Собеседник добавил, что есть вероятность, что уже известно, кто представит Россию на музыкальном конкурсе в этом году. Вероятно, что это снова будет группа Little Big. Коллектив с песней Uno должен был поехать на конкурс в Роттердам в прошлом году, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Собеседник «360» пояснил, что зрителям предложат выбирать не коллектив, а песню. На суд зрителей Little Big представит несколько композиций, из которых предстоит выбрать одну, с которой группа отправится на конкурс.

Однако не всем так просто принять композицию, которая представит страну на песенном конкурсе. Мужчина на Кипре ворвался в офис общественного телевидения и устроил скандал. Мотивом его поступка послужила песня для Евровидения El Diablo певицы Элены Цагрину. Название композиции переводится как «Дьявол», что мужчина расценил как оскорбление христиан. Нарушителя задержала полиция, но, как оказалось, выбором песни недовольны многие жители Кипра. Но для Евровидения это далеко не первый случай, когда песня или исполнитель вызывали возмущение зрителей.