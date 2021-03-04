Пермский подросток объяснил, зачем жестоко убил свою семью. Видео

Подросток из Перми признался в убийстве своей семьи. Он лишил жизни отца, мать и 12-летнюю сестру из-за семейного конфликта. Следственный комитет опубликовал видео допроса парня.

Молодого человека 2004 года рождения задержали в Екатеринбурге.

«В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Преступление произошло 1 марта в частном доме в поселке Октябрьский (Пермский край). Задержанный рассказал, что сначала напал на маму. Через полчаса или час он совершил второе преступление — убил отца. Последней его жертвой стала 12-летняя сестра.

По данным СК, подросток зарубил родных топором. Лицо главы семейства оказалось настолько изуродовано, что следователи поначалу не могли установить ни его личность, ни примерный возраст.

Сейчас следствие готовится предъявить жителю Пермского края обвинения. Решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи выясняют, в каких условиях проходила жизнь семьи и воспитывались дети. Также специалисты должны понять, по каким причинам школьник пошел на преступление. Расследование дела продолжается.