Песня для Евровидения от Кипра попахивает «сатанизмом»? Но на конкурсе скандальность поощряется

Мужчина ворвался в офис общественного телевидения на Кипре и устроил скандал. Мотивом его поступка послужила песня для Евровидения El Diablo певицы Элены Цагрину. Название композиции переводится как «дьявол», что мужчина расценил как оскорбление христиан. Нарушителя задержала полиция, но как оказалось выбором песни недовольны многие жители Кипра. Но для Евровидения это далеко не первый случай, когда песня или исполнитель вызывали возмущение зрителей.

Ворвавшийся в офис общественного телевидения мужчина обвинил сотрудников компании в том, что они одобряют подобные «сатанинские» песни, как El Diablo. Как сообщило Associated Press, после предъявления обвинений, в числе которых были словесные оскорбления, мужчину отпустили. Его имя не раскрывается.

Но на этом история не закончилась. В телекомпанию начали поступать звонки с угрозами, а ассоциация богословов выразила «отвращение» к песне и потребовала выбрать другую композицию, так как El Diablo «исповедует любовь к сатане». В партии Национального народного фронта (ELAM) также назвали эту песню оскорбляющей веру.

Ежегодный песенный конкурс Евровидение — это одно из главных европейских мероприятий, за которым наблюдают миллионы человек по всему миру. На конкурсе не редко можно услышать песни, которые вызывают яркие споры, или же увидеть не менее провокационных исполнителей. Одним из таких стал Том Нойвирт, который в 2014 году стал известен на весь мир под своим женским альтер-эго Кончита Вурст.

Кончита Вурст

Пожалуй, Кончиту Вурст до сих пор можно считать самым неоднозначным победителем Евровидения. И дело тут вовсе не в песне, а в образе исполнителя. В 2014 в Копенгагене на сцену вышла «женщина с бородой». Этот образ был создан певцом Томом Нойвиртом в 2011 году. С помощью него исполнитель стремился дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.

Победа была оглушительной, как и последующая реакция на нее. После возвращения в Австрию из Копенгагена Кончиту Вурст в аэропорту встречали сотни поклонников. Реакция мировых СМИ разделилась.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала триумф травести-артиста «победой толерантности». The New York Times отметил, что голос Кончиты Вурст «создан для Бродвея», а немецкий журнал Stern назвал победу Нойвирта не только национальной победой Австрии, но и победой для ЛГБТ всех стран.

Однако победа Австрии подверглась критике со стороны консервативных политиков Польши, Словакии и Венгрии. Ее называли признаком заката, упадка и деградации Европы, пропагандой стирания границ между мужчиной и женщиной и культурной агрессией. В России также многие высказывались о том, что образ Кончиты Вурст является пропагандой гомосексуализма и морального разложения.

Чешское издание Lidove noviny назвала победу Вурст бредом и доказательством «загнивания Запада». Католическая радиостанция в Венгрии вовсе прервала трансляцию Евровидения как только стало известно, что победителем станет «женщина с бородой». Телеведущий сербского государственного телеканала RTS сравнил прошедшее Евровидение с «шоу уродов».

Дана Интернэшнл

Дана Интернэшнл (настоящее имя Шарон Коэн) — израильская певица-трансгендер. Она стала победителем Евровидения в 1998 года с песней «Diva». В этом случае критики было меньше, но без скандалов все же не обошлось. После победы Даны Интернэшнл ее сингл «Diva» мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы. Но контракт новой звезды с Sony так и не был подписан из-за возникших разногласий.

Sestre

На Евровидение в Таллине в 2002 году приехало вокальное трио «Сестры» из Словении. Участники трио Мисс Марлена, Дафни и Императрица — трансвеститы. Группа вышла на сцену в костюмах стюардесс. Песня Samo Ljubezen («Только любовь») заняла только 13 место, но эффектное трио запомнилось зрителям на многие годы.

Lordi

В 2006 году главный приз Евровидения завоевала финская хард рок-группа Lordi. «Живой мертвец» Амен, вион-орк Кит, графиня-вампирша Ава, адский бык Окс и сам повелитель преисподней Лорди вышли на сцену с гитарами и громогласно обошли всех остальных конкурсантов.

Индюк Дастин

Но не только скандальные исполнители были на Евровидении. Так, в 2008 кандидатом от Ирландии стал игрушечный индюк — герой детской национальной телепередачи.

Примечательно, что до этого кукольный индюк уже выпустил три музыкальных альбома и большое количество синглов, но на международном конкурсе былые успехи ему не помогли — индюк провалился не дойдя до финала.

Евровидение 2021

В этом году международный песенный конкурс должен пройти в Нидерландах с 18 по 22 мая. В каком формате можно будет увидеть конкурс, пока неясно. Организаторы заявили, что определятся с этим в ближайшее время.

Артиста, который представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, выберут в понедельник 8 марта.