Стало известно о состоянии пострадавшего в пожаре на Оби

В результате пожара на продуктопроводе в ХМАО пострадал один человек. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС ХМАО, у пострадавшего ожоги лица и шеи.

«Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался», — приводит агентство слова своего собеседника.

Как уточнили в пресс-службе, пострадавший не входит в число сотрудников «СибурТюменьГаза» — компании-владельца продуктопровода, на котором произошла авария.

На возгорание на Оби обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На своей странице в Instagram она разместила видео, и предположила, что причиной стала авария на подводном трубопроводе.

Причиной возникновения огня стал пропуск большого объема легких углеводородов, речь идет о продуктах переработки нефтяного газа и газового конденсата. В результате произошло кратковременное возгорание части сырья, сообщила пресс-служба компании «СибурТюменьГаз».

Сейчас участок локализован. Все оставшееся сырье утилизируют через специальные амбары дожига, чтобы очистить трубопровод. Рисков для населения и окружающей среды нет.