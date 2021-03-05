СМИ: скопинского маньяка выгнали из гостиницы со скандалом

Сотрудники гостиницы отказались заселять оказавшегося на свободе скопинского маньяка. Он вышел после 17 лет заключения. Минувшей ночью Виктор Мохов пытался вернуться в свой родной город.

Мохов вернулся кромешной ночью, чтобы его никто не заметил. По данным РЕН ТВ, его буквально вышвырнули из гостиницы, в которой он забронировал номер.

«Виктор Мохов, вас селить не будем. Уходите!» — бросили ему сотрудники отеля.

Все имущество семидесятилетнего насильника уместилось в небольшой сумке. Получив отказ в гостинице, Мохов потянулся за своим мобильным телефоном и принялся звонить в полицию. Он пожаловался, что его выгнали на улицу, а также терроризируют СМИ.

Тем не менее РИА «Новости» в гостинице заявили, что Мохов номер не бронировал.

Скопинский маньяк Виктор Мохов около четырех лет держал в подвале и насиловал двух похищенных девушек из Рязани. После выхода из колонии он должен был прибыть на постоянное место жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней после освобождения. Если скопинский маньяк отправился в Москву, то он нарушил условия административного надзора, рассказал «360» его адвокат.

Суд запретил Мохову следующие шесть лет посещать места массовых и спортивных мероприятий и участвовать в них, выходить из дома после 22:00 и покидать пределы Скопинского района, не уведомив полицию.